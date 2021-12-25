У судьи Конституционного суда Украины нашли землю в Крыму

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило несоответствия в декларациях двух судей Конституционного суда, которые попадают под уголовную ответственность, сообщается 24 декабря на сайте ведомства.

«Информацию об обнаруженных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины», — отметили в ведомстве.

В частности, выяснилось, что судья Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму стоимостью 4 млн гривен (около $147 тыс.).

В свою очередь, судья Александр Касминин не указал в декларации принадлежащую ему квартиру в Киеве стоимостью 2,4 млн гривен (около $88,2 тыс.).

Кроме того, под административную ответственность попадет также судья Владимир Мойсик, который не обозначил в отчете доход на сумму 239 тыс. гривен (около $8,8 тыс.), полученный в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.

В августе глава Республики Крым Сергей Аксенов привел в пример президента Украины Владимира Зеленского как законопослушного плательщика за квартиру.

Кроме того, по мнению главы Крыма, Зеленский в случае обострения внутриполитической ситуации на Украине может попросить убежище на полуострове.

О наличии у Зеленского недвижимости в Крыму стало известно в предвыборный период в 2019 году. Супруга украинского президента приобрела квартиру еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав РФ. В штабе Зеленского отметили, что президент намерен пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма на Украину».