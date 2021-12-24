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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме под Вологдой

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В поселке Вожега двое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается 24 декабря на сайте СК по Вологодской области.

По данным следствия, возгорание произошло ранее в пятницу в 16:00. Отмечается, что в доме, где вспыхнул огонь, проживала многодетная семья. На момент происшествия в жилище пребывала супружеская пара с малолетними дочерью и внучкой.

Как пояснили в ведомстве, после начала пожара взрослым удалось спастись, позже прибывшие на место спасатели МЧС обнаружили тела девочек 2018 и 2020 годов рождения.

«Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии, а также причины и условия, приведшие к гибели людей. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем следственного управления», — отметили в СК.

В ночь на 24 декабря в Якутии произошли два пожара, в результате которых погибли трое взрослых и один семилетний ребенок.

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