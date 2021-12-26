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Эксперты предупредили об риске слежки в ходе использования WhatsApp

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Спецслужбы США, вероятно, могут следить за пользователями WhatsApp из-за обновленной политики конфиденциальности и пользовательского соглашения мессенджера. Такое предположение сделали специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».

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Как уточнили эксперты, WhatsApp является американской компанией, а значит, она подчиняется законам США. В них прописано, что организации могут без особых оснований предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования, защищающим личные сообщения пользователей.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — говорится в публикации Главного радиочастотного центра.

Специалисты предупреждают, что обновленная политика приватности позволяет собрать учетные записи гражданина во всех социальных сетях и получить конкретные характеристики, которые впоследствии можно использовать для подачи информации в нужном ключе.

Кроме того, нововведения в работе приложения предоставили WhatsApp возможность передавать данные Facebook, который и является владельцем мессенджера.

«Начиная с 2014 года мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресаты, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и т.д.», — рассказали эксперты.

Также специалисты установили, что WhatsApp может собирать еще больше сведений, если пользователь предоставил доступ к микрофону и камере. Предполагается, что приложение может вести видео- и аудиозапись.

14 декабря разработчики WhatsApp сообщили, что пользователи мессенджера теперь могут предварительно прослушать свое голосовое сообщение перед отправкой.

В начале января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему социальной сети Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов.

Администрация мессенджера предупредила, что если пользователи не примут новые условия, то они будут получать сообщения и звонки, однако ответить на них не смогут.

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