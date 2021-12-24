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Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество

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Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество. Об этом он написал 24 декабря на своей странице в Instagram.

«Сегодня я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе. Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — говорится в его сообщении.

В январе издание Forbes составило рейтинг самых щедрых миллиардеров США. Первое место в списке занимает Уоррен Баффет — за всю жизнь он пожертвовал почти $43 млрд. Бизнесмен помогает развитию здравоохранения. Билл и Мелинда Гейтс расположились на втором месте. Общая сумма пожертвований пары составила $29,8 млрд.

На третьей строчке — Джордж Сорос с $16,8 млрд. Майкл Блумберг перевел различным фондам $11,1 млрд и оказался на четвертом месте списка. В рейтинг вошла бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Маккензи Скотт пожертвовала почти $6 млрд.

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