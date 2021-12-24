Партию зараженной африканской чумой свинины уничтожили на Сахалине

В Сахалинской области полностью уничтожили партию свинины из Саратовской области, в которой было обнаружено ДНК вируса АЧС. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области.

В общей сложности было уничтожено 13,5 т свинины. Процесс проходил под контролем инспекторов Россельхознадзора и сотрудников Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.

По данным ИА SakhalinMedia, пробы от партии свинины из Саратовской области были отобраны в Корсаковском морском торговом порту. Исследования подтвердили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней.

Уничтожение продукции прошло на корсаковском полигоне ТБО путем сжигания.