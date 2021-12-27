Врачи назвали способы снизить давление без лекарств

Турецкие врачи рассказали, как снизить артериальное давление без помощи лекарств. Об этом сообщает издание Sabah.

Так, врачи советуют исключить из рациона соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с белком и калием.

Кроме того, в борьбе с давлением эффективны чеснок, свекла, бананы, гранат и боярышник.

Помимо прочего, людям, страдающим от высокого артериального давления, следует избегать стрессовых ситуаций и умеренно заниматься физической активностью.

Вместе с тем врачи подчеркнули, что если человек впервые замечает у себя подобную проблему, и ранее ему не был поставлен диагноз, нужно обратиться к специалисту.

Ранее, в ноябре, ученые из университета Западной Австралии рассказали, что в борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. Они провели эксперимент, в котором участники выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. В результате выяснилось, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления, чем второй напиток.