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Врачи назвали способы снизить давление без лекарств

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Турецкие врачи рассказали, как снизить артериальное давление без помощи лекарств. Об этом сообщает издание Sabah.

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Так, врачи советуют исключить из рациона соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с белком и калием.

Кроме того, в борьбе с давлением эффективны чеснок, свекла, бананы, гранат и боярышник.

Помимо прочего, людям, страдающим от высокого артериального давления, следует избегать стрессовых ситуаций и умеренно заниматься физической активностью.

Вместе с тем врачи подчеркнули, что если человек впервые замечает у себя подобную проблему, и ранее ему не был поставлен диагноз, нужно обратиться к специалисту.

Ранее, в ноябре, ученые из университета Западной Австралии рассказали, что в борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. Они провели эксперимент, в котором участники выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. В результате выяснилось, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления, чем второй напиток.

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