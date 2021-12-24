Рейс Петербург–Москва задержали на три часа из-за дебошира

В Санкт-Петербурге самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» более трех часов не может покинуть аэропорт Пулково. Сперва вылет задержали из-за отсутствия антиобледенительной жидкости, а затем из-за дебошира на борту. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.

По словам одного из очевидцев инцидента, самолет должен был взлететь еще в 16:11.

Отмечается, что устроившего дебош пытаются вывести из самолета, однако некоторые пассажиры этому препятствуют.

Ранее, 8 декабря, пассажир рейса Магадан–Новосибирск устроил драку на борту самолета.

Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел. После приземления в аэропорту Новосибирска дебошира передали сотрудникам МВД.