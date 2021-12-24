Около 67 млн рублей потратят на патрулирование лесов в ЯНАО

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили около 67 млн рублей на авиационное патрулирование лесов в пожароопасный сезон. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по авиационному патрулированию лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Красноселькупского лесничества Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2022 года», — говорится в аукционе. На данную территорию выделили более 20 млн рублей, отмечает ИА «Ура.ру».

Также департамент природно-ресурсного регулирования ищет поставщиков на патрулирование лесов в Таркосалинском и Ноябрьском лесничествах за 22 млн рублей и в Ямальском и Надымском за 25 млн. Общая площадь патрулирования составит более 26 тыс. га. Контракты будут действовать в пожароопасный сезон — с 10 мая по 1 октября 2022 года.

В России в 2021 году было зарегистрировано более 15 тыс. природных пожаров на площади свыше 10 млн га. Об этом 19 ноября сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян.

«При этом режим ЧС в лесах муниципального характера вводился 68 раз в 23 субъектах Российской Федерации, регионального характера — в 8 субъектах и межрегионального — в 5», — заявил Чуприян.

По его словам, в пожароопасном сезоне 2021 года органами госпожнадзора ведомства за допущенные нарушения ряда мер пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 24,7 тыс. россиян, 3,5 тыс. должностных и 675 юридических лиц, а также 891 орган местного самоуправления.