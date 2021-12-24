Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Северной Македонии
Туризм
В Крыму не будут вводить курортный сбор
Мир
На Украине выразили надежду на переговоры в нормандском формате в 2022 году
Спорт
Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России
Мир
Коронавирус выявили у патриарха Константинопольского
Мир
В МИД РФ вызвали представителя посольства Японии из-за выставки о Южных Курилах
Общество
Назначена комиссия по расследованию инцидента на борту самолета Саратов–Москва
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Чемпион России по фигурному катанию Кондратюк оценил свое выступление
Культура
Новый «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Около 67 млн рублей потратят на патрулирование лесов в ЯНАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили около 67 млн рублей на авиационное патрулирование лесов в пожароопасный сезон. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по авиационному патрулированию лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Красноселькупского лесничества Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2022 года», — говорится в аукционе. На данную территорию выделили более 20 млн рублей, отмечает ИА «Ура.ру».

Также департамент природно-ресурсного регулирования ищет поставщиков на патрулирование лесов в Таркосалинском и Ноябрьском лесничествах за 22 млн рублей и в Ямальском и Надымском за 25 млн. Общая площадь патрулирования составит более 26 тыс. га. Контракты будут действовать в пожароопасный сезон — с 10 мая по 1 октября 2022 года.

В России в 2021 году было зарегистрировано более 15 тыс. природных пожаров на площади свыше 10 млн га. Об этом 19 ноября сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян.

«При этом режим ЧС в лесах муниципального характера вводился 68 раз в 23 субъектах Российской Федерации, регионального характера — в 8 субъектах и межрегионального — в 5», — заявил Чуприян.

По его словам, в пожароопасном сезоне 2021 года органами госпожнадзора ведомства за допущенные нарушения ряда мер пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 24,7 тыс. россиян, 3,5 тыс. должностных и 675 юридических лиц, а также 891 орган местного самоуправления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021