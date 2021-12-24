Источник сообщил о переносе пуска ракеты «Ангара-А5»

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области, ранее запланированный на 24 декабря, отменен автоматикой стартового комплекса. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.

«В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкосмиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в субботу (25 декабря. — Ред.)», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, команда автоматики на отбой пуска была сформирована «за полторы минуты до старта».

Отделяющиеся части ракеты-носителя, предположительно, упадут на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. 9 декабря региональные власти призвали граждан быть осторожнее. и воздержаться от посещения указанных территорий во время пуска.

3 декабря генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытательный пуск легкой версии ракеты «Ангара» состоится в первой половине 2022 года.

В октябре главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин рассказал, что с космодрома Плесецк в следующем году планируется произвести два пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и два пуска ее легкой версии. По его словам, в настоящее время идет сборка ракеты «Ангара-А5», дату пуска определят 20 декабря.

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5», модернизированную «Ангара-А5М» и повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».