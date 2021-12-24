Назначена комиссия по расследованию инцидента на борту самолета Саратов–Москва

Росавиация назначила комиссию по расследованию причин инцидента с самолетом рейса Саратов–Москва авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в пресс-службе ведомства.

«Центральным МТУ Росавиации назначена комиссия по расследованию произошедшего авиационного инцидента с целью установления причин авиационного инцидента с рейсом SBI 1236 Саратов (Гагарин) — Москва (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines и выработке соответствующих рекомендаций по безопасности полетов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Там пояснили, что ранее в этот день в 14:24 (мск) в Московской воздушной зоне самолет В-737-83N авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Саратова в Москву, запросил снижение до высоты 3 тыс. 50 м и принял решение о посадке на аэродром назначения в связи с внештатной ситуацией.

Экипаж осуществил штатную посадку в аэропорту Домодедово в 15:07 мск.

Ранее в пятницу самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Саратов–Москва, подал сигнал тревоги из-за разгерметизации через 30 минут после взлета, передает НСН. Он благополучно произвел посадку в аэропорту Домодедово. На борту самолета находились 102 пассажира и шесть членов экипажа.