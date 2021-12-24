В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google

Ужесточение регуляторных мер в отношении зарубежных IT-гигантов, таких как Meta Platforms (Facebook), в виде применения оборотных штрафов является вынужденной мерой со стороны России. Такое мнение выразила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» в пятницу, 24 декабря.

«Нас к этому давно и систематически подталкивали отдельные представители международного бигтеха, которые игнорировали требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента», — подчеркнула она.

Как отметила сенатор, ранее IT-гигантам назначали обычные фиксированные штрафы, и тогда речь шла о миллионах рублей, что является незаметным убытком при многомиллиардном долларовом доходе. Компании выплачивали штрафы и продолжали нарушать законы России, указала она.

«Теперь при оборотном штрафе, то есть взыскании в бюджет РФ определенного судом процента от оборота компании на российском рынке, суммы гораздо серьезнее — это уже миллиарды рублей, ощутимый удар по доходам», — уточнила Рукавишникова.

Она выразила уверенность, что теперь руководства Facebook, Google и других транснациональных IT-компаний в полной мере осознают необходимость работать «в рамках российского законодательства».

Ранее в этот день мировой суд в Москве постановил оштрафовать Meta Platforms (Facebook) за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей. Также в пятницу мировой суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент.

В Роскомнадзоре уточнили, что Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

16 декабря Meta Platforms назначили еще 13 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.