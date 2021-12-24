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Строители обхода Волгограда выполнили 10% работ

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Второй этап работ по строительству обхода Волгограда выполнен уже на 10%. Их ведёт Росавтодор в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На пересечении будущей магистрали с федеральной трассой А-260 формируется земляное полотно, туда уже завезли полмиллиона кубометров грунта. Параллельно возводится новая транспортная развязка. Специалисты заложили фундамент для четырех из пяти опор путепровода через трассу А-260 и формируют ростверки (верхние части фундаментов, распределяющие нагрузку от несущих конструкций), а также устанавливают сваи для строительства моста через Яблоневую балку, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Еще на одном участке, на пересечении будущего обхода с трассой от Качалино до аэропорта «Гумрак», формируется основное дорожное основание и съезды с развязки. Идет строительство временного объезда и моста через балку Попова.

В Светлоярском районе Волгоградской области планируют возвести новую транспортную развязку на пересечении автотрассы и железнодорожных путей. Стоимость контракта с подрядчиком составит 704,64 млн рублей. Эстакаду построят на пересечении автодороги Октябрьский–Котельниково–Зимовники–Сальск железной дороги Горнополянский–Канальная. В этом году подрядчик получил 250 млн рублей на подготовительный этап работ. Основной этап начнется в 2022 году. Его стоимость составит 454,6 млн рублей. Завершить строительство эстакады планируется к 1 сентября 2022 года.

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