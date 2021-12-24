Первые партии «Спутника М» выпущены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. Дата внесения комбинированной векторной вакцины в Автоматизированную информационную систему — 24 декабря. Разрешение на выпуск препарата получил Центр имени Гамалеи, сообщает телеканал «Известия». Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября. Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат содержит 1/5 дозы «Спутника V» для взрослых. Иммунизация проводится двумя компонентами с перерывом 21 день.

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