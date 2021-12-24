Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Северной Македонии

Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Северной Македонии. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в минздраве республики.

Уточняется, что в результате проведенного в частной клинике в Скопье анализа «Омикрон»-штамм был обнаружен у мужчины, который прибыл из Великобритании.

«Пациент в январе 2021 года перенес коронавирус без симптомов. После этого он принял вакцины — две дозы Pfizer. Два дня назад сдал тест, и выявлен штамм «Омикрон», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что COVID-19 у мужчины протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции дома.

В России выявили около 30 человек со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии за пять месяцев в стране могут умереть от новой вариации COVID-19 до 75 тыс. человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций коронавируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

Многие страны Европы уже ввели новые ограничения, закрыв или ограничив работу ночных клубов, баров, ресторанов и других общественных мест, заметно оградив возможности для массовых сборищ и переведя людей на дистанционную работу. При этом некоторые европейские правительства предупредили граждан, что после Рождества может последовать новая серия ограничений.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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