Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Северной Македонии
Туризм
В Крыму не будут вводить курортный сбор
Мир
На Украине выразили надежду на переговоры в нормандском формате в 2022 году
Спорт
Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России
Мир
Коронавирус выявили у патриарха Константинопольского
Мир
В МИД РФ вызвали представителя посольства Японии из-за выставки о Южных Курилах
Общество
Назначена комиссия по расследованию инцидента на борту самолета Саратов–Москва
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Чемпион России по фигурному катанию Кондратюк оценил свое выступление
Культура
Новый «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

ФСБ задержала военного по подозрению в госизмене в пользу Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего в Воронежской области. Его подозревают в госизмене в пользу Украины. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении ведомства.

Новое гиперзвучание: с чем связано очередное уголовное дело о госизмене
За последний год в России предъявлено уже три обвинения ученым в передаче сведений иностранным спецслужбам

По данным ФСБ, военнослужащий был завербован военной разведкой Украины. Задержанный, по предварительной информации, собирал данные о работе российской армии. Уточняется, что утечка данных за границу «могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Подробности спецоперации, а также личность задержанного не раскрываются, дополняет сайт «Газета.Ru». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 2 декабря, ФСБ задержала троих агентов спецслужб Украины: отца, сына и еще одного мужчину. Уточнялось, что отец и сын собирали данные о стратегических объектах, а мужчина планировал теракт. Позднее задержанные признались, что намеревались лишить связи Черноморский флот.

По данным силовиков, теракт планировалось совершить через подрыв двух самодельных взрывных устройств, масса которых составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее, 10 ноября, стало известно о задержании жителя Ялты, которого подозревают в государственной измене. Им оказался депутат местного горсовета Юрий Ломенко. По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год мужчина по заданию Службы безопасности Украины собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Сам Ломенко будет находиться под стражей до 9 января 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021