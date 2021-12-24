ФСБ задержала военного по подозрению в госизмене в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего в Воронежской области. Его подозревают в госизмене в пользу Украины. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, военнослужащий был завербован военной разведкой Украины. Задержанный, по предварительной информации, собирал данные о работе российской армии. Уточняется, что утечка данных за границу «могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Подробности спецоперации, а также личность задержанного не раскрываются, дополняет сайт «Газета.Ru». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 2 декабря, ФСБ задержала троих агентов спецслужб Украины: отца, сына и еще одного мужчину. Уточнялось, что отец и сын собирали данные о стратегических объектах, а мужчина планировал теракт. Позднее задержанные признались, что намеревались лишить связи Черноморский флот.

По данным силовиков, теракт планировалось совершить через подрыв двух самодельных взрывных устройств, масса которых составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее, 10 ноября, стало известно о задержании жителя Ялты, которого подозревают в государственной измене. Им оказался депутат местного горсовета Юрий Ломенко. По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год мужчина по заданию Службы безопасности Украины собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Сам Ломенко будет находиться под стражей до 9 января 2022 года.