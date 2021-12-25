Названы три опасные для здоровья привычки

Журналист из Польши Каролина Розмус перечислила три привычки, которые могут навредить здоровью человека. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Так, опасной является такая распространенная привычка, как послеобеденный сон. По словам специалиста, лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе.

В результате человек рискует получить метеоризм и другие неприятные ощущения в животе. Если всё же после плотного обеда хочется отдохнуть, оптимальным вариантом станет чтение книги или просмотр фильма.

Вместе с тем после приема пищи не рекомендуется пить чай, так как настой из чайных листьев негативно сказывается на усвоении некоторых питательных веществ. Особенно вредной такая привычка является для людей с анемией, так как употребление данного напитка может привести к сокращению железа на 87%.

«Если не сон и не чай, то, может, физическая активность? Упражнения с гантелями, бег, йога… Это тоже не самая удачная идея», — указала Розмус.

Она пояснила, что интенсивная физическая нагрузка после трапезы может привести к несварению и болям в желудке. Вместо этого стоит отдать предпочтение прогулке в спокойном темпе, добавила журналист.

19 декабря профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде отказа от еды в ожидании новогоднего застолья. Как отметила специалист, пить алкоголь на пустой желудок опасно, так как ускоряется опьянение, человек теряет бдительность и в результате может наступить отравление.