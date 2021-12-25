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Названы три опасные для здоровья привычки

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Журналист из Польши Каролина Розмус перечислила три привычки, которые могут навредить здоровью человека. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Так, опасной является такая распространенная привычка, как послеобеденный сон. По словам специалиста, лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе.

В результате человек рискует получить метеоризм и другие неприятные ощущения в животе. Если всё же после плотного обеда хочется отдохнуть, оптимальным вариантом станет чтение книги или просмотр фильма.

Вместе с тем после приема пищи не рекомендуется пить чай, так как настой из чайных листьев негативно сказывается на усвоении некоторых питательных веществ. Особенно вредной такая привычка является для людей с анемией, так как употребление данного напитка может привести к сокращению железа на 87%.

«Если не сон и не чай, то, может, физическая активность? Упражнения с гантелями, бег, йога… Это тоже не самая удачная идея», — указала Розмус.

Она пояснила, что интенсивная физическая нагрузка после трапезы может привести к несварению и болям в желудке. Вместо этого стоит отдать предпочтение прогулке в спокойном темпе, добавила журналист.

19 декабря профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде отказа от еды в ожидании новогоднего застолья. Как отметила специалист, пить алкоголь на пустой желудок опасно, так как ускоряется опьянение, человек теряет бдительность и в результате может наступить отравление.

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