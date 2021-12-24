Почти половина россиян выступили за сокращение новогодних каникул

Почти половина жителей России считают новогодние каникулы слишком длинными. Об этом 24 декабря «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе карьерного портала Myresume.ru по результатам проведенного опроса.

«49,9% жителей России выступают за то, чтобы сократить выходные дни в начале января. Из них 16,5% достаточно для отдыха 3-4 дня, 14% — неделю, 12,3% — 5-6 дней, 5% — 8-9 дней, еще 2,1% респондентам хватило бы стандартных двух дней», — говорится в результатах исследования.

При этом 55% опрошенных заявили, что им в новогодние каникулы не удастся полноценно отдохнуть.

С выходными длиной в 10 дней согласны 42,4% респондентов, причем 6% участников опроса хотели бы продлить каникулы еще на несколько дней, а около 2% хотят отдыхать весь январь.

23 декабря сообщалось, что, согласно данным опроса, проведенного онлайн-платформами Lamoda и hh.ru, больше половины россиян намерены пойти на новогодний корпоратив.

Выяснилось, что большинство опрошенных посещают новогодние корпоративы время от времени (41%), еще 39% всегда приходят на встречи с коллегами. Каждый второй респондент считает, что корпоратив — отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а почти каждый десятый (9%) признался, что любит поесть за счет компании. Среди них больше всего сотрудников массмедиа (15%), логистов (10%) и HR-специалистов (10%).

Более половины участников опроса ответственно относятся к выбору образа на новогодний корпоратив. Так, каждый второй (61%) уверен, что это отличный повод показать себя. Любителями обратить на себя внимание оказались банковские работники (85%) и бухгалтеры (77%). Меньше всего новогодний образ волнует сотрудников телекома (41%) и работников сельхозпредприятий (47%).

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем на своем уровне.