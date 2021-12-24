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Коронавирус выявили у патриарха Константинопольского

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У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Greek Reporter.

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«У Его Святейшества, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляются легкие симптомы, но его общее состояние хорошее», — говорится в сообщении.

Сразу после поставленного диагноза он посетил Центральную больницу Константинополя для осмотра.

Ранее, 22 декабря, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавирусной инфекции, передает RT.

5 декабря научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер.

Он отметил, что «если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два».

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