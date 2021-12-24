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Более 400 дворовых территорий благоустроили в Казани

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За 2021 год в Казани привели в порядок 430 дворовых территорий. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. В этом году капитальный ремонт затронул почти 300 домов.

Несмотря на рост стоимости стройматериалов и ужесточение ограничений из-за пандемии коронавируса, были достигнуты все поставленные цели, передает ИА «Татар-информ».

«Продолжаем строительство второй линии метро, которая захватит очень важный для нас 10-й микрорайон, выход на IKEA. Мы продолжаем обновлять наш общественный транспорт. Отдельное большое событие — это торжественное открытие воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери», — подытожил мэр.

Напомним, Казань получит свыше 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства распределяются из резервного фонда страны для ускорения строительства дорог. По данным правительства, дополнительное финансирование будет направлено на строительство участка дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Выполнение данных работ увеличит готовность объекта до 17%.

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