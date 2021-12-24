Более 2,8 тыс. обманутых дольщиков восстановили в правах в Липецкой области

В Липецкой области к концу 2021 года число восстановленных в правах обманутых дольщиков достигло 2882 человек. Об этом заявил начальник регионального управления архитектуры и строительства Антон Болгов в ходе приемки квартир в одном из долгостроев в микрорайоне «Елецкий».

По данным Болгова, проблемы решены по 20 из 21 проблемного объекта, признанных таковыми в 2019 году. Остался дом III-1 на 530 квартир в микрорайоне «Елецкий». По ряду причин, в том числе из-за подорожания стройматериалов, его ввод в эксплуатацию перенесен на весну 2022 года. Сейчас готовность здания составляет 90%, пишет GOROD48.

Дом № 7 по улице Хренникова, где прошла приемка квартир, начали возводить в 2016 году. Через три года у него был готов только фундамент и несколько этажей бетонных конструкций. Осенью 2019-го права на здание получило ЗАО «Ремстройсервис», которое и завершило строительство.

В ноябре в Нижнем Новгороде вынесли приговор в отношении директора фирмы-застройщика ЖК «Каштановый дворик». Женщину признали виновной в мошенничестве на 56 млн рублей. По данным следствия, руководитель похищала деньги граждан путем заключения предварительных договоров купли-продажи.