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Чемпион России по фигурному катанию Кондратюк оценил свое выступление
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Чемпион России по фигурному катанию Кондратюк оценил свое выступление

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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге в пятницу, 24 декабря.

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«Не ожидал, что выиграю чемпионат. Я в шоке. Я не считаю, что я лидер сборной. Сегодня — возможно. Вообще нет. Лидер сборной сидит справа от меня (Михаил Коляда. — Ред.). Честно, не знаю, что сказать насчет эмоций. Выходил заряженным? А что мне, разряженным выходить?» — сказал он в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также поздравила фигуриста с победой.

«Марк — молодец! Поздравляю. Но Мишу Коляду, наверное, не буду поздравлять со вторым местом», — заявила она газете «Спорт-Экспресс».

Также на победу Кондратюка отреагировал хореограф и продюсер Илья Авербух. В беседе со «Спорт-Экспрессом» он отметил, что фигурист — очень талантливый и одаренный спортсмен. По словам хореографа, первое место спортсмена не стало для него неожиданностью. Авербух также отметил, что «любой из мальчиков мог выстрелить, они примерно одного уровня».

По сумме выступлений Кондратюк набрал 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда — 283,70 балла. Замкнул тройку Андрей Мозалев — 278,28 балла.

Лидировавший после короткой программы Евгений Семененко занял четвертое место с 274,28 балла.

Ранее в пятницу фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.

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