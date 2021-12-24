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Суд в Москве наложил на компанию Meta штраф в размере 1,9 млрд рублей

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Мировой судья Таганского района Москвы 24 декабря наложил оборотный штраф на компанию Meta (бывший Facebook. — Ред.). С компании взыщут почти 2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Meta была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП России. Полная сумма штрафа составляет 1 990 984 950 рублей.

Как уточнили в Роскомнадзоре, Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

Представитель компании Meta не стал комментировать журналистам постановление суда.

Ранее в этот день судья постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Точная сумма штрафа составляет 7 221 916 235 рублей. Приговор связан с повторным нарушением ст. 13.41 «Нарушение порядка ограничения доступа к информации…».

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Представитель компании сбежал из здания мирового суда Таганского района Москвы через черный ход.

Ранее, 7 декабря, Google был оштрафован в России четыре раза. Так мировой судья постановил оштрафовать компанию по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Также суд оштрафовал компанию по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) на 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Google на тот момент достигала 58 млн рублей.

Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ, добавляет сайт «Газета.Ru».

Закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России 1 февраля. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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