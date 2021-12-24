В Ульяновске разработали тест для определения «Омикрона»

В Ульяновске разработали тест для определения штамма «Омикрон». В исследованиях учитывали возможные мутации в значимых местах генома. Особенность новой системы — скорость и точность результата, сообщает телеканал «Известия». Тест позволит определить сам факт заболевания коронавирусной инфекцией и конкретный штамм вируса.

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