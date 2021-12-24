Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Глава Минстроя исполнит новогоднее желание мальчика из Севастополя
Мир
Поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ
Мир
Во Франции женщина попыталась протаранить несколько автомобилей
Мир
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Общество
Первые партии «Спутника М» выпущены в гражданский оборот
Интернет
РКН пригрозил Meta и Google новыми штрафами из-за неудаления контента
Спорт
Фигурист Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
Общество
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,3 млн человек
Политика
Замглавы МВД назначен генерал-лейтенант полиции Кравченко
Спорт
Непомнящий обыграл Потанина в товарищеском матче по шахматам

Школу в Ханты-Мансийске откроют на несколько месяцев позже срока

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ханты-Мансийске открытие нового корпуса школы № 8 переносили три раза. На данный момент планируется, что здание успеют сдать до конца декабря. Об этом рассказала директор учреждения Людмила Федулова.

«Корпус полностью готов, но там продолжаются наладочные работы. Если появляются какие-то замечания, то строители устраняют неполадки. Ведутся поставки оборудования. Организовывать образовательный процесс в новом корпусе планируется в январе», — сказала Федулова ИА «Ура.ру».

Ввести школу в эксплуатацию изначально планировалось в августе, затем срок сдвинули на октябрь, а после этого власти пообещали открыть школу до конца ноября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021