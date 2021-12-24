Школу в Ханты-Мансийске откроют на несколько месяцев позже срока

В Ханты-Мансийске открытие нового корпуса школы № 8 переносили три раза. На данный момент планируется, что здание успеют сдать до конца декабря. Об этом рассказала директор учреждения Людмила Федулова.

«Корпус полностью готов, но там продолжаются наладочные работы. Если появляются какие-то замечания, то строители устраняют неполадки. Ведутся поставки оборудования. Организовывать образовательный процесс в новом корпусе планируется в январе», — сказала Федулова ИА «Ура.ру».

Ввести школу в эксплуатацию изначально планировалось в августе, затем срок сдвинули на октябрь, а после этого власти пообещали открыть школу до конца ноября.