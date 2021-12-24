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Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России

Валиева оценила свое выступление в короткой программе, где показала результат выше рекорда мира
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Камила Валиева, показавшая в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию результат выше мирового рекорда, оценила свое выступление. Соревнования проходят в пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге.

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«Не считаю, что сегодня сделала максимум. Сделала промежуточный вариант между максимумом и «хорошо». Высокие баллы? Я всё-таки не считаю баллы, их выставляют судьи, и они от меня не зависят», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

Валиева выступала на соревнованиях первой. Фигуристка признала, что выходить под первым номером всегда волнительно, к тому же меньше времени остается на моральную подготовку — только перед шестиминутной разминкой.

За короткую программу Валиева получила 90,38 балла, это выше мирового рекорда. При этом данный показатель не будет официально засчитан, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

На данный момент выступления фигуристок в рамках чемпионата России продолжаются. Произвольную программу спортсменки покажут в субботу, 25 декабря.

Ранее, 23 декабря, Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала Валиеву фавориткой чемпионата России в женском одиночном катании.

Она пояснила, что у спортсменки в настоящее время «самое сбалансированное катание, высочайший уровень выполнения элементов и связок, а также стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си».

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