Подрядчика в Оренбуржье оштрафовали за срыв сроков ремонта ФАПа

В Оренбургской области строительная организация выплатит штраф за срыв сроков капремонта фельдшерско-акушерского пункта в Абдулинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что подрядчик должен был завершить ремонт ФАПа в ноябре 2021 года, однако обязательств не выполнил. Это подвергло риску своевременное освоение финансирования, выделенного на проект модернизации первичного звена здравоохранения региона.

Суд обязал директора компании выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, пишет 56orb.ru. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Оренбургской области после капитального ремонта открыли два фельдшерско-акушерских пункта. Там реконструировали крыши, заменили окна и двери, обновили полы и стены, а также обустроили входные группы с пандусом.