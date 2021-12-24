Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Глава Минстроя исполнит новогоднее желание мальчика из Севастополя
Мир
Поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ
Мир
Во Франции женщина попыталась протаранить несколько автомобилей
Мир
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Общество
Первые партии «Спутника М» выпущены в гражданский оборот
Интернет
РКН пригрозил Meta и Google новыми штрафами из-за неудаления контента
Спорт
Фигурист Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
Общество
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,3 млн человек
Политика
Замглавы МВД назначен генерал-лейтенант полиции Кравченко
Спорт
Непомнящий обыграл Потанина в товарищеском матче по шахматам

Подрядчика в Оренбуржье оштрафовали за срыв сроков ремонта ФАПа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области строительная организация выплатит штраф за срыв сроков капремонта фельдшерско-акушерского пункта в Абдулинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что подрядчик должен был завершить ремонт ФАПа в ноябре 2021 года, однако обязательств не выполнил. Это подвергло риску своевременное освоение финансирования, выделенного на проект модернизации первичного звена здравоохранения региона.

Суд обязал директора компании выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, пишет 56orb.ru. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Оренбургской области после капитального ремонта открыли два фельдшерско-акушерских пункта. Там реконструировали крыши, заменили окна и двери, обновили полы и стены, а также обустроили входные группы с пандусом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021