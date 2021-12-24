Валиева показала результат выше рекорда мира на чемпионате России

Камила Валиева показала результат выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге 24 декабря.

За прокат 15-летняя фигуристка набрала 90,38 балла, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом достижение спортсменки не будет официально зарегистрировано, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

В настоящее время короткая программа, в которой Валиева выступила первой, продолжается.

Произвольная программа пройдет в субботу, 25 декабря.

Ранее, 23 декабря, Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала Валиеву фавориткой чемпионата России (ЧР) в женском одиночном катании.

Она пояснила, что у Валиевой в настоящее время «самое сбалансированное катание, высочайший уровень выполнения элементов и связок, а также стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си.