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Валиева показала результат выше рекорда мира на чемпионате России

Валиева показала результат выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России
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Камила Валиева показала результат выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге 24 декабря.

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За прокат 15-летняя фигуристка набрала 90,38 балла, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом достижение спортсменки не будет официально зарегистрировано, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

В настоящее время короткая программа, в которой Валиева выступила первой, продолжается.

Произвольная программа пройдет в субботу, 25 декабря.

Ранее, 23 декабря, Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала Валиеву фавориткой чемпионата России (ЧР) в женском одиночном катании.

Она пояснила, что у Валиевой в настоящее время «самое сбалансированное катание, высочайший уровень выполнения элементов и связок, а также стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си.

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