Два фельдшерско-акушерских пункта открыли в селах Оренбуржья после ремонта

В Красногвардейском районе Оренбургской области после капитального ремонта открыли два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Об этом сообщает региональный минздрав.

Медучреждения расположены в селах Нижнеильясово и Юговка. На обоих объектах реконструировали крыши, заменили окна и двери, обновили полы и стены, а также обустроили входные группы с пандусом, пишет РИА «Оренбуржье».

«Температурный режим в помещении поддерживает газовый котел. В медпунктах теперь есть всё необходимое: приемная и санитарная комнаты, процедурный кабинет, санузел», — рассказали в минздраве.

Обновление ФАПов проводилось в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2021 году по данной программе также привели в порядок Красногвардейскую участковую больницу, Войковскую врачебную амбулаторию и пять ФАПов. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили 26,38 млн рублей.