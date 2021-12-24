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Ремонт Биржевого моста в Петербурге могут завершить раньше срока

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Движение по Биржевому мосту в центре Санкт-Петербурга хотят запустить на месяц раньше запланированного срока. Как рассказал телеканалу «78» гендиректор ПО «Возрождение» Михаил Клобертанс, на объекте демонтировали почти половину пролета, 50% поперечного сечения плиты проезжей части, а также приступили к монтажу новых конструкций. Компания выполнила работы на 470 млн рублей при их стоимости 2,4 млрд рублей.

«Мы планировали открытие в ноябре, но ставим задачу — октябрь, и подрядчик с опережением планирует это сделать. Пока форс-мажоров не было», — подчеркнул Клобертанс.

Напомним, в Санкт-Петербурге в следующем году стартует капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку. Проект был разработан в 2020 году по заказу «Мостотреста». Он предусматривает капремонт самого моста, а также подходов к нему. Начало работ запланировано на 2022 год, окончание — на 2023-й.

Протяженность переправы останется прежней — 139,6 м, тротуар расширят до 3 м, а грузоподъемность увеличится до современных нормативов. На время ремонта будет сооружен временный пешеходный мост.

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