Во Франции женщина попыталась протаранить несколько автомобилей

Во французском городе Марсель женщина попыталась протаранить несколько автомобилей, ее задержали правоохранители. Об этом 24 декабря сообщает Nice Matin со ссылкой на источники.

Уточняется, что женщина ехала на автомобиле Nissan, после чего внезапно остановила движение и вышла из машины. Неизвестная начала молиться на проезжей части, образовалась пробка. После этого она вернулась в автомобиль и совершила попытку протаранить находящиеся поблизости машины.

Как рассказали очевидцы, при задержании нарушительница кричала «Аллах акбар». Также есть сведения, что в руках у нее был Коран.

Правоохранители провели осмотр машины женщины и не нашли там ничего опасного. Планируется проведение психиатрической экспертизы.

В результате происшествия никто не пострадал.

В августе во французском городе Сент-Этьен мужчина открыл огонь по полицейским, после чего был ранен ответным огнем и задержан. Сообщалось, что никто из правоохранителей не пострадал. По данным СМИ, инцидент произошел после того, как жандармы прибыли на вызов о двух подозрительных мужчинах, сидящих в авто. Одного подозреваемого удалось задержать сразу, а второй оказал сопротивление и попытался скрыться.