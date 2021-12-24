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Во Франции женщина попыталась протаранить несколько автомобилей

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Во французском городе Марсель женщина попыталась протаранить несколько автомобилей, ее задержали правоохранители. Об этом 24 декабря сообщает Nice Matin со ссылкой на источники.

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Уточняется, что женщина ехала на автомобиле Nissan, после чего внезапно остановила движение и вышла из машины. Неизвестная начала молиться на проезжей части, образовалась пробка. После этого она вернулась в автомобиль и совершила попытку протаранить находящиеся поблизости машины.

Как рассказали очевидцы, при задержании нарушительница кричала «Аллах акбар». Также есть сведения, что в руках у нее был Коран.

Правоохранители провели осмотр машины женщины и не нашли там ничего опасного. Планируется проведение психиатрической экспертизы.

В результате происшествия никто не пострадал.

В августе во французском городе Сент-Этьен мужчина открыл огонь по полицейским, после чего был ранен ответным огнем и задержан. Сообщалось, что никто из правоохранителей не пострадал. По данным СМИ, инцидент произошел после того, как жандармы прибыли на вызов о двух подозрительных мужчинах, сидящих в авто. Одного подозреваемого удалось задержать сразу, а второй оказал сопротивление и попытался скрыться.

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