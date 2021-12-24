Природные горки запретили в Липецке

В Липецке на природных горках появились таблички «Кататься на склоне запрещено». Подобные надписи замечены у Каменного лога, на территории школы № 29 в Университетском микрорайоне и на спуске у Театра имени Толстого.

В городской администрации Lipetskmedia сообщили, что объявили вне закона необорудованные горки, поскольку часто катающиеся с них взрослые и дети получают серьезные травмы. Так, в Данкове в январе под машину попал 13-летний подросток.

Потенциально опасными признаны 32 склона в Липецке. В черном списке в том числе территории Каменного лога, Театральная площадь вдоль лестницы, спуски в Матырском, на Силикатных озерах, а также с Верхнего в Нижний парк.

В Санкт-Петербурге с начала зимы более 30 детей пострадали при катании на «ватрушках», санках, коньках и лыжах. Двое пострадавших были прооперированы.