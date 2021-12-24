Политолог оценил возможность ООН вмешаться в отношения России и США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в пятницу, 24 декабря, в беседе с «Известиями» оценил призыв к Организации Объединенных Наций запустить арбитражный трибунал против США из-за невыдачи РФ виз и захвата дипсобственности.

«С одной стороны, ООН, конечно, может вмешаться. Есть международные правила, устав ООН, есть обязательства принимающей стороны (США). Но, с другой стороны, не стоит забывать, что штаб-квартира ООН находится в США. Вашингтон выделил для этого территорию, построил здание. И это, конечно, создает непростые отношения между международной структурой и «хозяевами». Так что возможности ООН не беспредельны», — сказал он.

По словам американиста, существующий дипломатический кризис между США и РФ будет развиваться «в зависимости от общей договоренности». Рогулев подчеркнул, что сотрудники ООН попадают в те же «жернова противостояния» Вашингтона и Москвы, что и дипломаты, работающие в посольстве и консульствах. Эксперт указал на то, что в настоящий момент ведется политика сокращений составов.

«При этом данный вопрос носит исключительно политический характер. Всё зависит от договоренности президентов. Если они договорятся, то решить этот вопрос можно хоть завтра», — заключил политолог.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, вмешательство третьей стороны в лице ООН в ситуацию с невыдачей виз Соединенными Штатами Америки может дать положительный импульс, необходимый для решения вопроса.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в 2016 году приняла пакет антироссийских санкций. В итоге США, в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Также в Белом доме приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.

13 декабря в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва хотела бы провести с Вашингтоном консультации по ситуации с дипмиссиями и выдачей виз. По его словам, Россия готова организовать эти консультации максимально быстро — до конца 2021 года, сразу после получения ответа Вашингтона по данному вопросу.

25 ноября Захарова отмечала, что нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с дипсобственностью России.