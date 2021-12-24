Ростов-на-Дону получит более 9 млрд рублей на развитие зоны старого аэропорта

Ростов-на-Дону получит от федерального правительства 9,3 млрд рублей для комплексного развития инфраструктуры зоны старого аэропорта. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что власти планируют направить на обновление территории 7,2 млрд рублей и еще более 2 млрд рублей поступят из средств других инвестиционных программ.

На месте неиспользуемого уже несколько лет аэропорта построят целый район, пишет RostovGazeta. Планируется, что до 2034 года там появится большой парк с прогулочной зоной, похожей на Пушкинскую, и искусственным водоемом.

Напомним, в Ростове-на-Дону в следующем году стартует первый этап по переносу порта на левый берег. Реализация проекта будет состоять из двух этапов. В рамках первого этапа планируют возвести причальную стенку, железнодорожные пути и склады, а также организовать грузовые площадки и инженерную инфраструктуру. Его завершат в 2023 году.