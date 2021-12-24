Первые партии «Спутника М» выпущены в гражданский оборот

Первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» выпущены в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 24 декабря, следует из данных Росздравнадзора.

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24​​​.12.2021. Торговое наименование: «Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — следует из данных на сайте ведомства.

Разрешение на выпуск партии вакцин «Гам-Ковид-Вак-М» получил Центр имени Гамалеи, следует из данных реестра лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот.

Разрешение на ввод в гражданский оборот действует до 1 января 2023 года.

Ранее, 20 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, которым добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В документе подчеркивается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Ранее, 10 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего в указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

24 ноября в России была зарегистрирована вакцина «Спутник M» («Гам-ковид-вак М»). Иммунизация достигается путем ввода двух ее компонентов с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником M» для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

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