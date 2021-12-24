Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Глава Минстроя исполнит новогоднее желание мальчика из Севастополя
Мир
Поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ
Мир
Во Франции женщина попыталась протаранить несколько автомобилей
Мир
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Общество
Первые партии «Спутника М» выпущены в гражданский оборот
Интернет
РКН пригрозил Meta и Google новыми штрафами из-за неудаления контента
Спорт
Фигурист Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
Общество
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,3 млн человек
Политика
Замглавы МВД назначен генерал-лейтенант полиции Кравченко
Спорт
Непомнящий обыграл Потанина в товарищеском матче по шахматам
Сюжет:

Первые партии «Спутника М» выпущены в гражданский оборот

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» выпущены в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 24 декабря, следует из данных Росздравнадзора.

Шаг в право: зачем вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок
Связан ли приказ Минздрава с обязательной иммунизацией

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24​​​.12.2021. Торговое наименование: «Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — следует из данных на сайте ведомства.

Разрешение на выпуск партии вакцин «Гам-Ковид-Вак-М» получил Центр имени Гамалеи, следует из данных реестра лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот.

Разрешение на ввод в гражданский оборот действует до 1 января 2023 года.

Ранее, 20 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, которым добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В документе подчеркивается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Ранее, 10 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего в указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

24 ноября в России была зарегистрирована вакцина «Спутник M» («Гам-ковид-вак М»). Иммунизация достигается путем ввода двух ее компонентов с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником M» для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021