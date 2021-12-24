Глава Минстроя исполнит новогоднее желание мальчика из Севастополя

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в пятницу, 24 декабря, пообещал исполнить новогоднее желание 11-летнего мальчика из Севастополя в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

«Андрей Кулиев мечтает увидеть панду. Приглашаем на встречу с пандой. Мы, Министерство строительства, это мероприятие организуем», — заявил Файзуллин.

Мальчику пообещали в январе организовать поездку в Москву, ведь в России панды есть только в столичном зоопарке.

Ранее в декабре в рамках акции «Елка желаний» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко воплотила в жизнь желания 13-летнего Максима и 7-летней Софьи из Санкт-Петербурга.

Мальчик мечтал стать машинистом электропоезда. Благодаря парламентарию ему удалось побывать на экскурсии на Московском вокзале и познакомиться с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовиться к рейсу.

Софья получила набор конструктора из серии «Пряничный домик». Подарок девочке вручил Дед Мороз. В качестве благодарности она прочитала ему новогоднее стихотворение.

Акция «Елка желаний» началась 15 ноября. Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.