Представитель Meta отказался обсуждать решение суда об оборотном штрафе

Представитель компании Meta (Facebook) не стал комментировать журналистам постановление суда о назначении оборотного штрафа в размере почти 2 млрд рублей.

Мужчина отказался отвечать на вопросы, касающиеся решения суда.

Ранее в этот день мировой суд в Москве постановил оштрафовать Meta Platforms (Facebook) за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей.

Как уточнили в Роскомнадзоре, Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

16 декабря Meta Platforms назначили еще 13 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.