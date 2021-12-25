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СМИ указали на неисполнение мер господдержки для кинотеатров

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«Независимая газета» опубликовала в пятницу, 24 декабря, материал, в котором обратила внимание на неисполнение мер господдержки для кинотеатров.

В публикации отмечается, что в ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, президент России Владимир Путин рассказывал о поддержке кинотеатров наравне с другими предприятиями малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Им оказывалась государственная помощь в первую очередь, отметил президент. С ее началом кинотеатры попали в затруднительное положение — их закрыли в марте 2020 года, а возобновить работу в ограниченном режиме федеральные власти разрешили им только в середине июля того же года. При этом регионы самостоятельно принимают решение об их открытии, основываясь на эпидемиологической обстановке.

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Для поддержки отрасли правительство выделило 4,2 млрд рублей, однако, как отмечает «Независимая газета», меры господдержки в случае с объединённой киносетью Синема Парк и Формула Кино «фактически были «обнулены» действиями банка «Траст». Ее гендиректор Алексей Васясин подробно рассказывал о ситуации в интервью «Новой Газете», опубликованном в середине декабря.

Васясин объяснил, что «Траст» изначально не был кредитором киносети, она являлась клиентом банка «ФК Открытие». Но в 2018 году было решено создать банк непрофильных активов на базе «Траста». К нему присоедили и «Банк Открытие Специальный», ранее выделенный из банка «ФК Открытие» в рамках реорганизации.

В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса у киносети начались первые проблемы, а спустя год конфликт с «Трастом» перешел в активную фазу. По словам Васясина, всё началось с того, что кредитная организация сначала безакцептно списала со счетов заемщика выручку за новогодние праздники, а затем потребовала досрочного погашения всех кредитов в разгар пандемии. Компания обратилась в правительство, после чего Минфин, изучив вопрос, предложил вариант реструктуризации. План составлялся с учетом реального финансового состояния и показателей «Траста» и удовлетворял интересам всех сторон кредитного договора. Сеть кинотеатров этот проект поддержала, но «Траст» его принципиально отверг.

Банк предъявил требование о досрочном погашении всей суммы кредита, который должен был быть выплачен в конце 2022 года. Арбитражный суд Москвы счел это требование и отказ «Траста» от реструктуризации кредита «злоупотреблением правом». Чем руководствовался Траст остается неясным. По мнению Васясина менеджмент Траст руководствуется мотивами личного обогащения в силу внутренней системы мотивации Траста от взысканий и фактически коллекторской деятельности. Киносети в свою очередь обратились в суды с исками о пересмотре условий кредитных договоров с учетом последствий пандемии и вводимых ограничений. Суды первой инстанции летом поддержали кинопрокатчика. Банк «Траст» подал апелляционные жалобы, но они были отклонены.

«При этом создается впечатление, что власти не до конца проинформированы о политике данной организации, которую бизнес считает деструктивной», — резюмирует «Независимая газета».

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