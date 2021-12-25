СМИ указали на неисполнение мер господдержки для кинотеатров

«Независимая газета» опубликовала в пятницу, 24 декабря, материал, в котором обратила внимание на неисполнение мер господдержки для кинотеатров.

В публикации отмечается, что в ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, президент России Владимир Путин рассказывал о поддержке кинотеатров наравне с другими предприятиями малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Им оказывалась государственная помощь в первую очередь, отметил президент. С ее началом кинотеатры попали в затруднительное положение — их закрыли в марте 2020 года, а возобновить работу в ограниченном режиме федеральные власти разрешили им только в середине июля того же года. При этом регионы самостоятельно принимают решение об их открытии, основываясь на эпидемиологической обстановке.

Для поддержки отрасли правительство выделило 4,2 млрд рублей, однако, как отмечает «Независимая газета», меры господдержки в случае с объединённой киносетью Синема Парк и Формула Кино «фактически были «обнулены» действиями банка «Траст». Ее гендиректор Алексей Васясин подробно рассказывал о ситуации в интервью «Новой Газете», опубликованном в середине декабря.

Васясин объяснил, что «Траст» изначально не был кредитором киносети, она являлась клиентом банка «ФК Открытие». Но в 2018 году было решено создать банк непрофильных активов на базе «Траста». К нему присоедили и «Банк Открытие Специальный», ранее выделенный из банка «ФК Открытие» в рамках реорганизации.

В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса у киносети начались первые проблемы, а спустя год конфликт с «Трастом» перешел в активную фазу. По словам Васясина, всё началось с того, что кредитная организация сначала безакцептно списала со счетов заемщика выручку за новогодние праздники, а затем потребовала досрочного погашения всех кредитов в разгар пандемии. Компания обратилась в правительство, после чего Минфин, изучив вопрос, предложил вариант реструктуризации. План составлялся с учетом реального финансового состояния и показателей «Траста» и удовлетворял интересам всех сторон кредитного договора. Сеть кинотеатров этот проект поддержала, но «Траст» его принципиально отверг.

Банк предъявил требование о досрочном погашении всей суммы кредита, который должен был быть выплачен в конце 2022 года. Арбитражный суд Москвы счел это требование и отказ «Траста» от реструктуризации кредита «злоупотреблением правом». Чем руководствовался Траст остается неясным. По мнению Васясина менеджмент Траст руководствуется мотивами личного обогащения в силу внутренней системы мотивации Траста от взысканий и фактически коллекторской деятельности. Киносети в свою очередь обратились в суды с исками о пересмотре условий кредитных договоров с учетом последствий пандемии и вводимых ограничений. Суды первой инстанции летом поддержали кинопрокатчика. Банк «Траст» подал апелляционные жалобы, но они были отклонены.

«При этом создается впечатление, что власти не до конца проинформированы о политике данной организации, которую бизнес считает деструктивной», — резюмирует «Независимая газета».