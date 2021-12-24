Апелляционный суд подтвердил оценку принадлежащих Грудинину акций совхоза

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который просил признать недостоверным отчет по оценке принадлежащих ему акций совхоза. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба суда Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ).

11 ноября арбитражный суд Московской области отказал Грудинину в удовлетворении иска об оспаривании оценки принадлежащих ему акций «Совхоз имени Ленина».

Основанием для иска об оценке акций стало вступившее в силу решение суда о взыскании с Грудинина 1 млрд 66 млн рублей в пользу «Совхоз имени Ленина» за причиненный ущерб предприятию от 2018 года. Тогда Грудинин отказался выполнять решение суда, в связи с этим в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы провели оценку акций «Совхоза». Ценные бумаги пойдут на погашение долга.

Оценщики поставили начальную цену на пакет из 974 391 акций Павла Грудинина в размере 630 млн рублей. Предприниматель настаивает на сумме 4,8 млрд рублей. Это и стало причиной оспаривания в суде экспертной оценки.

30 октября 2018 года акционеры предприятия потребовали взыскать с Грудинина реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей. 31 января 2019-го акционеры подали новый иск в размере 1 млрд рублей за упущенную выгоду. По их мнению, ущерб был причинен сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков рыночной стоимостью около 1,1 млрд рублей.

Истцами по делу выступили Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Позже к ним в качестве соистца присоединилась бывшая жена Грудинина Ирина. Трое детей, двое из которых еще несовершеннолетние, привлечены как третьи лица. Также третьим лицом выступает еще один акционер совхоза, Александр Федоров.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — многопрофильное российское предприятие, производящее сельскохозяйственную продукцию. Расположено в поселке Совхоз имени Ленина. С 1995 года его директором является Павел Грудинин.