Вокзалы Куйбышевской железной дороги украсили к Новому году

Железнодорожники украсили к Новому году все вокзалы и станции Куйбышевской железной дороги. По традиции главными праздничными атрибутами стали наряженные сосны и ели, которые встречают пассажиров в залах ожидания и на вокзальных площадях.

Кроме того, на вокзалах оборудовали стилизованные новогодние фотозоны, открыли выставки новогодних картин и творческих работ. В залах ожиданий разместили декоративные камины и куранты, окна украсили снежинками и новогодними персонажами.

В частности, на привокзальной площади Станция Космическая в Самаре установили наряженную елку, а саму площадь украсили новогодними атрибутами. У здания управления КЖД, у памятника паровозу, гостей и жителей города встречает и провожает Дед Мороз, стеклянные фасады здания увешаны гирляндами, пишет НИА «Самара».