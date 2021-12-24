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Пятый за год кинозал открыли по нацпроекту в Тамбовской области

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В Центре досуговой деятельности поселка Ржакса Тамбовской области открыли современный 3D-кинозал. Это пятый кинотеатр региона, который был модернизирован в этом году в рамках национального проекта «Культура». На 5 млн рублей закупили и установили новое оборудование.

В Ржаксинском районе проживает почти 15 тыс. человек. Открытие кинозала стало для них долгожданным. До 2024 года современные кинотеатры появятся еще в семи муниципальных образованиях, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее в декабре в Доме культуры села Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области начал работу современный 3D-кинозал. Теперь там есть система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, 3D-система, сервер воспроизведения, билетный программно-аппаратный комплекс. За счет бюджета районной администрации сделали ремонт здания Новоникольского Дома культуры.

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