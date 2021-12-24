МЧС дало разрешение на работу переправы через Иртыш в Омской области
В Омской области открывается еще одна ледовая переправа. Переезд по ней разрешили специалисты ГУ МЧС по региону.
Речь идет о ледовой дороге через Иртыш в Черлакском районе. Она соединяет поселок Черлак и село Нововаршавка. Толщина льда составляет 30 см, а грузоподъемность — 5 т. Там есть дорожные и информационные знаки, пункты обогрева и средства спасения.
Накануне зимник открыли в Усть-Ишимском районе. К открытию запланировано еще семь ледовых дорог через Иртыш, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».