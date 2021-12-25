Аналитики назвали популярные у иностранцев товары к Рождеству из России

В аналитической службе Wildberries в декабре зафиксировали рост покупательской активности за пределами России. Эксперты выяснили, какие товары иностранцы заказывали чаще всего.

Так, с 1 по 23 декабря 2021 года жители США, Германии, Франции, Израиля, Молдовы и других стран заказали товаров на рекордную сумму 5,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. В преддверии рождественских и новогодних праздников покупатели из 18 зарубежных стран присутствия Wildberries чаще всего заказывали косметику и парфюмерию, одежду, игрушки, различные товары для дома и товары для праздника.

На первом месте по востребованности среди иностранцев оказались детские книги. На втором — платья, на третьем — кремы. Также жители зарубежных стран часто заказывали настольные игры, пижамы, косметические наборы для ухода, фигурки-статуэтки, игровые наборы, конструкторы и мягкие игрушки.

В декабре наиболее активно покупки на Wildberries совершали жители Израиля, Латвии, Германии, Эстонии и США. В частности, самыми популярными товарами из России в Израиле стали подарочные упаковки шоколада и наборы чая, в Латвии — большие наборы конструкторов и интерактивные мягкие игрушки, в США — книги «Рождественский поросенок» Джоан Роулинг и «Приключения новогодних игрушек» Елены Ракитиной.

В компании также отметили рост спроса на товары российского производства: на ювелирную продукцию (+496%), посуду и кухонный инвентарь (+196%) и аксессуары для волос (+127%).

Ранее в пятницу исследование московского отделения «Опоры России» показало, что первое место среди подарков на Новый год деловым партнерам и родственникам заняли сертификаты магазинов. Большая часть сертификатов — это возможность получения услуг в медицинских центрах Москвы. Также популярны сертификаты на парфюмерию и ювелирные изделия, добавили аналитики.

Среди подарков есть и сертификаты на издание собственной книги.