«Желтый» уровень опасности ввели в Ульяновске из-за погоды

Ульяновску пообещали сильный снегопад. Ухудшение погодных условий прогнозируется на территории всего региона. Объявлен «желтый» уровень опасности.

В субботу, 25 декабря, в ночь на 26 декабря и в утренние часы ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 23 м/с, снежные заносы и гололедица на дорогах. Ночью 26 декабря местами возможен очень сильный снег, пишет ulpravda.ru.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram спрогнозировал в Москве снегопады, метели и «барическую пилу» в субботу, 25 декабря. Причина — североатлантический циклон «Квинтинус».