В Госдуме назвали наложение штрафа на Google закономерным шагом

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в пятницу, 24 декабря, прокомментировал наложение оборотного штрафа российским судом на компанию Google.

По словам депутата, Google находится на второй позиции антирейтинга интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента, а российские суды неоднократно назначали корпорации наказание в виде штрафа за административные правонарушения. Значительная часть из этих штрафов до сих пор не оплачена, подчеркнул политический деятель.

«При этом представители компании уверяют российские регуляторы в том, что компания заинтересована в российской аудитории и обязательно приведет свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако пока это оставалось только словами: уплата штрафов оттягивается, а противоправный контент остается на платформе. Наложение оборотных штрафов на Google стало закономерным шагом: ни одна цифровая корпорация не вправе пренебрегать интересами пользователей нашей страны и игнорировать законодательство. Получая прибыль на российском рынке, они обязаны соблюдать закон и обеспечивать цифровые права россиян», — сказал Хинштейн «Известиям».

Депутат добавил, что Роскомнадзор давно ведет последовательную деятельность по принуждению иностранных компаний к соблюдению действующего законодательства и, по его мнению, должен ее продолжать. Ужесточение регуляторных мер, по словам Хинштейна, — логичный ответ на избирательное исполнение закона и пренебрежение интересами и правами российских пользователей.

При этом депутат подчеркнул, что суд мог наложить оборотный штраф исходя из всей прибыли корпорации, но итоговая сумма сформирована из расчета прибыли компании, полученной исключительно на территории России.

«Хотя оборотный штраф, наложенный на Google, кратно выше всех тех, что накладывались ранее, он всё равно меньше тех, что накладываются на ИТ-гиганта в Европе. Так, например, в 2018 году Европейский союз оштрафовал Google на $5 млрд, в 2017 — на $2,7 млрд. Во Франции за 2021 год корпорация оштрафована трижды — на €500 млн, €220 млн и €1,1 млн. На этом фоне решение российского суда выглядит очень либеральным», — сказал Хинштейн.

При этом он подчеркнул, что назначенный штраф никак не препятствует работе Google в России.

«Очень рассчитываю, что компания начнет его выплачивать, ибо в противном случае регулятору придется применять куда более жесткие меры. Хочу верить, что до этого не дойдет», — заключил парламентарий.

Мировой суд Таганского района Москвы ранее в этот день постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»).

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефима Казанцева, наложенный на компанию штраф в случае вступления его в силу станет рекордным в российском законодательстве.

В Google заявили, что изучат решение суда и после этого определят дальнейшие действия.

Ранее, 7 декабря, Google была оштрафована в России четыре раза. Так, мировой судья постановил оштрафовать компанию по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Также суд оштрафовал компанию по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) на 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Google на тот момент достигала 58 млн рублей.

Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.