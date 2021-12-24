Большинство украинцев назвали Зеленского олигархом

Большинство украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского олигархом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, результаты опубликованы 24 декабря на сайте центра.

Так, олигархом главу государства считают 55% респондентов. С ними не согласны 30,4% опрошенных. 13,9% затруднились с ответом, а 0,7% и вовсе не знают, кто такой Зеленский.

Предпринимателя Игоря Коломойского сочли олигархом 94,1% опрошенных, президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова — 93,7%, экс-президента страны Петра Порошенко — 89,3%, а предпринимателя Виктора Пинчука — 81,7%.

20 декабря опрос показал уровень недоверия украинцев к Зеленскому. Ему доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% жителей страны, наоборот, не верят главе государства.

Антирейтинг возглавил Порошенко — ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

Ранее, 1 декабря, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, результаты которого показали, что большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

Почти 70% украинцев считают неправильным курс государства. Такие данные следуют из исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованного 9 апреля.