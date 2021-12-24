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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в переговорах России и США

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря заявил, что Киев должен участвовать в переговорах по гарантиям безопасности с участием Евросоюза, США, НАТО и России.

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«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — написал Кулеба в Twitter.

Также в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе.

Как отметила Захарова, Москва подтвердила готовность к диалогу с НАТО по проекту гарантий безопасности. При этом детали планируемой встречи она не уточнила.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что Россия рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, что не может не вызывать озабоченность российской стороны.

Ранее, 21 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале 2022 года, добавляет сайт «Газета.Ru».

19 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен одним из первых дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности России. Бывший украинский лидер заверил, что сейчас решается судьба Украины и «определяется стратегический горизонт ее развития». По мнению Порошенко, любые переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть связаны с вопросами Крыма и Донбасса.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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