Дом купца Алтынникова в Калуге продали за 12 млн рублей

В Калуге завершился конкурс по продаже дома купца Алтынникова, объекта культурного наследия. Стоимость сделки составила 12 млн рублей, сообщает городское управление экономики и имущественных отношений.

Деньги поступят в городской бюджет, поскольку ранее дом находился в муниципальной собственности, поясняет газета «Весть».

Имя покупателя не разглашается, но в управлении сказали, что победителем конкурса стал тот, кто предложил самую высокую цену, и это новый инвестор на рынке.

Дом построил в третьей четверти XIX века калужский купец Андриан Алтынников. В 1830-х годах здание перешло купцу Алексею Алтынникову с братьями. С 1860-х годов дом принадлежал купцам Вашковым.

В комплекс входят нежилое двухэтажное здание площадью 316 кв. м и земельный участок площадью 898 кв. м. Объект находится в инвестиционно привлекательном месте, недалеко от исторического центра города и в непосредственной близости от берегов реки Оки.