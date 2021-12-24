Экс-депутат от КПРФ пойдет под суд по делу об угрозе убийством ребенку

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новосибирска, который вмешался в конфликт своего сына на ледовой горке. Об этом 24 декабря сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Согласно версии следствия, 11 января 2021 года в одном из дворов Новосибирска между двумя мальчиками разгорелся конфликт. Отец одного из детей, увидев происходящее в окно, вышел на улицу и схватил 10-летнего мальчика за верхнюю одежду. После этого обвиняемый стал удерживать ребенка на месте происшествия, а его сын в это время по указанию родителя наносил ногами и руками множественные удары в область головы и туловища.

«Кроме того, обвиняемый, осознавая свое физическое и возрастное превосходство над ребенком и достоверно зная, что последний не сможет оказать ему должного сопротивления, схватил мальчика рукой за ворот верхней одежды и приподнял над землей, сдавив ему шею воротником куртки, после чего высказал ему слова угрозы убийством», — подчеркнули в СК.

После этого мужчина отпустил ребенка. Пострадавший рассказал о случившемся матери, которая отправила ребенка в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи намерены в ближайшее время направить уголовное дело в суд.

При этом, по данным РЕН ТВ, обвиняемым по делу оказался бывший кандидат в депутаты горсовета Новосибирска, который в прошлом году баллотировался от партии КПРФ.

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