Плату за посещение дендросадов и озера введут в Омской области

Жители Омской области будут платить за посещение природных парков. Чтобы побывать на особо охраняемых природных территориях, придется заплатить около 140 рублей. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.

Речь идет о дендросаде имени Гензе, дендропарке имени Комиссарова и озере Ленево. Размер платы составит 1% установленной величины прожиточного минимума в целом по России. В следующем году он составит 13 793 рубля. Взимать плату будет Управление по охране животного мира.

От платы освобождаются сотрудники федеральных и региональных органов власти, государственных и муниципальных учреждений при исполнении служебных обязанностей, собственники и работники особо охраняемых природных территорий, а также те, кто занимается научно-исследовательской деятельностью в соответствии с государственными контрактами, договорами и соглашениями, пишет ИА «Город55».

В конце ноября сообщалось, что власти Омска определились с границами «спорной» территории дендросада имени Гензе. В ближайшее время администрация утвердит новые документы по планировке территории дендросада. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность капитальной застройки.