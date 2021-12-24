В ГД положительно оценили обращение РФ к ООН для решения визового вопроса с США

Вмешательство третьей стороны в лице ООН в ситуацию с невыдачей виз Соединенными Штатами Америки может даль положительный импульс, необходимый для решения вопроса. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила «Думе ТВ» член комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Мария Бутина.

«Я очень надеюсь, что вмешательство третьей стороны в решение вопроса с выдачей виз Соединенными Штатами даст какой-то положительный импульс этой ситуации. Дело в том, что обычно такие вопросы должны решаться путем двусторонних переговоров, но, как мы видим, глубина проблем во взаимоотношениях между Россией и США — не по нашей вине — становится всё более сложной для преодоления», — сказала она.

Депутат указала на то, что на протяжении нескольких лет взаимно сокращаются диппредставительства, при этом всегда первый шаг принадлежит Соединенным Штатам — они высылают российских дипломатов, на что РФ реагирует симметрично или зеркально. Тем не менее какой-то выход должен быть, добавила Бутина.

«Наверное, вмешательство мирового сообщества должно помочь сдвинуть эту ситуацию в положительном направлении. <…> Но я не считаю, что сейчас они [США] пойдут на это, хотя для них это был бы элегантный ход — сделать всё-таки шаг навстречу восстановлению отношений с Россией. Чтобы эта ситуация получила свое разрешение, видимо, и привлекается именно ООН», — заключила она.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в 2016 году приняла пакет антироссийских санкций. В итоге США, в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Также в Белом доме приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.

13 декабря в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва хотела бы провести с Вашингтоном консультации по ситуации с дипмиссиями и выдачей виз. По его словам, Россия готова организовать эти консультации максимально быстро — до конца 2021 года, сразу после получения ответа Вашингтона по данному вопросу.

25 ноября Захарова отмечала, что нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с дипсобственностью России.